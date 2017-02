Кои се големите имиња номинирани за Британските награди?

На 22 февруари ќе се одржат Британските награди, кои ќе го прослават успехот на големите имиња со потекло токму од Велика Британија. Наградите ќе се одржат во Лондон, а домаќини ќе бидат Дермот О’Лери и Ема Вилис. На почеток на организацијата, домаќин требаше да биде Мајкл Бабл, но сепак тој го откажа овој ангажман поради битката на неговиот син со ракот.





На сцена ќе ги видиме Ед Ширан, Роби Вилијамс, Емели Санде, Кети Пети, Бруно Марс како и женската британска група Little Mix.



Целосна листа на номинации:



Најдобар британски пејач:

Крег Дејвид

Дејвид Боуви

Кано

Мајкл Киванука

Скепта



Најдобра британска пејачка:

Анохни

Ели Гоулдинг

Емели Санде

Лиан Ла Хавас

Нао





Најдобра британска група:

The 1975

Bastille

Biffy Clyro

Little Mix

Radiohead



Најдобар дебитант:

Ан Мари

Blossoms

Rag’n’Bone Man

Скепта

Стормзи



Најдобра британска песна:

Faded – Алан Вакер

Dancing On My Own – Калум Скот

This Is What You Came For – Калвин Харис и Ријана

Rockabye – Clean Bandit, Шон Пол и Ан Мари

Hymn For The Weekend – Coldplay

Say You Won’t Let Go – Џејмс Артур

Fast Car – Jonas Blue и Дакота

Shout Out To My Ex – Little Mix

Girls Like – Тајни Темпа и Зара Ларсон

Pillowtalk – Зајн





Британски албум на годината:

I Like It When You Sleep For You Are Beautiful Yet So Unaware Of It – The 1975

Blackstar – Дејвид Боуви

Made In the Manor – Кано

Love & Hate – Мајкл Киванука

Konnichiwa – Скепта



Најдобро британско видео:

Send My Love (To Your New Lover) – Адел

This Is What You Came For – Калвин Харис и Ријана

Rockabye – Clean Bandit, Шон Пол и Ан Мари

Hymn For The Weekend – Coldplay

Say You Won’t Let Go – Џејмс Артур

Fast Car – Jonas Blue и Дакота

Girls Like – Тајни Темпа и Зара Ларсон

Pillowtalk – Зајн

Hair – Шон Пол и Little Mix

History – One Direction



Најдобар интернационален пејач:

Бон Ајвер

Бруно Марс

Дрејк

Леонард Кохен

The Weeknd





Најдобра интернационална пејачка:

Бијонсе

Christine and the Queens

Ријана

Сиа

Соланж



Најдобра интернационална група:

A Tribe Called Quest

Drake & Future

Kings of Leon

Nick Cave & the Bad Seeds

Twenty One Pilots