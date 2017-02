Showbiz / Музика 20 години од 20 песни кои во 1997 биле вистински хитови Можеби не се сеќавате многу, но 1997 година беше исполнета со одлична музика. Од The Notorious B.I.G до Селин Дион, топ листите беа преполни со многу добри песни, кои многумина од нас ги памтиме до ден денес.



Со цел да ја прославиме нивната 20 годишнина, добро е да ви направиме една ретроспектива и да ве потсетиме:



The Notorious B.I.G., Mo Money Mo Problems



Hanson, MMMbop



Spice Girls, Wannabe



Backstreet Boys, Quit Playing Games (With My Heart)



Паф Диди и Феит Иванс и 112, I'll Be Missing You



Тони Брекстон, Un-Break My Heart



Blackstreet, No Diggity



R Kelly, I Believe I Can Fly



Мередит Брукс, Bitch



Jewel, Foolish Games



Ginuwine, Pony



Марк Морисон, Return of the Mack



Third Eye Blind, Semi-Charmed Life



DJ Kool, Let Me Clear My Throat



Лиан Рајмс, How Do I Live



The Verve Pipe, The Freshmen



Ашер, You Make Me Wanna...



Селин Дион, All By Myself



Шерил Кроу, If It Makes You Happy



Various Artists, The Jock Jam



