Кои познати пејачи ќе настапат на Оскарите?

За неколку дена ќе се случи главната манифестација во филмската индустрија, односно доделување на Оскарите. Свечената церемонија ќе се одржи на 26-ти февруари во Dolby Theater во Лос Анџелес, а како домаќин ќе ни се претстави легендарниот Џими Кимел.





Минатогодишните добитници на златните статуетки, оваа година ќе ги доделуваат истите. На сцена ќе ги видиме Леонардо ди Каприо, Бри Ларсон, Алисија Викандер и Марк Рајленс. Исто така на сцената ќе се појават и Џастин Тимберлејк, Лин-Мануел Миранда, Стинг и Џон Леџенд, кои се натпреваруваат во категоријата за најдобра оригинална песна.





Тимберлејк ќе настапи со „Can’t Stop the Feeling“ песна од филмот „Trolls“, Стинг ќе ја испее „The Empty Chair“ од филмот „Jim: The James Foley Story“, Џон ќе ја изведе песната „Audition“ од „The Fools Who Dream“ како и хитот „City of Stars“, кој го слушнавме во „La La Land“, а Миранда ќе ја испее „How Far I’ll Go“.



Освен овие песни, продуцентите ќе вметнат и настапи од мјузиклите кои што се прикажани во дел од номинираните филмови за Оскар.