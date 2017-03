Showbiz / Музика Романтично видео на Џон и Ариана за „Beauty and the Beast“ Исто како и филмот „Beauty and the Beast“ што ни раскажува романтична приказна, така и музичкото видео за саундтракот на овој филм е романтично. Песната ја исполнува Џон Леџенд заедно со Ариана Гранде.



Видеото на оваа нумера, само уште повеќе не прави нестрпливи за премиерата на филмот, кој ќе пристигне во кино салите на 17 март.



