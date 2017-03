Showbiz / Музика Слушнете ги песните за Евровизија од земјите на Балканот



Ви ја претставивме Евровизиската песна на Хрватска , која ќе биде претставувана од добро познатиот Жак Хоудек. Сепак, неговата песна покрена лавина коментари, бидејќи многумина сметаат дека е плагијат.

Србија, на Евровизија ќе ја испрати Тијана Богичевиќ, која ќе ја исполни песната „Too Deep“. Автори и продуценти на песната се Борислав Миланов, Бо Персон, Јохан Алкенсас и Лиза Ен-Мари Линдер. Овие автори работеле на многу познати евровизиски песни меѓу кои и победничката на Кончита Вурст – „Rise Like a Phoenix“.



Грците оваа година ја избраа нивната позната пејачка Деми, која ќе настапи со песната „This is Love“.





За разлика од нив, Бугарите се уште немаат избрано свој претставник. Тие ќе одржат големо финале на 11- ти март кога ќе биде избран и овогодинешниот нивен претставник. Грците оваа година ја избраа нивната позната пејачка Деми, која ќе настапи со песната „This is Love“.За разлика од нив, Бугарите се уште немаат избрано свој претставник. Тие ќе одржат големо финале на 11- ти март кога ќе биде избран и овогодинешниот нивен претставник.



Прочитајте: затвори