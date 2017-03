Showbiz / Музика Како звучи „How deep is your love“ во изведба на скопски бенд? Честопати слушаме најразлични преработки на странски песни и не сме нешто посебно воодушевени. Сепак, акустичната преработката, на „How deep is your love“ од Calvin Harris & Disciples, што ја направи скопскиот бенд FICTION, навистина звучи одлично.



FICTION можеме да ги слушнеме како свират низ домашните локали, а бендот го сочинуваат Петар Ѓуревски (вокал, перкусии), Виктор Захариев (гитара, пратечки вокал) и Филип Андонов (гитара, пратечки вокал).



