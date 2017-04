Showbiz / Музика Бијонсе со интересен подарок за Џеј Зи по повод нивната годишнина Бијонсе објави видео за една нејзина песна која излезе пред две години на нејзиниот профил на Instagram. Станува збор за песната „Die With You“, во чие видео има снимки од неа и од Џеј Зи, како подарок за нејзиниот сопруг по повод нивната 9-годишнина.



Во видеото освен снимки од времето кога биле во врска, може да се видат и слики од нивната свадба, која се случи во 2008 година.



Бијонсе целото видео го објави на Tidal, каде што има направено цела плејлиста само за Џеј Зи. Лесно е кога имаш свое студио, песни и музички сервис. 💙 4.4.17 💙 A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 4, 2017 at 12:04pm PDT



