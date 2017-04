Хари Стајлс конечно ја објави својата песна

Дојде време и уште еден член од One Direction да објави своја песна и да заплови во водите на соло кариерата. Неговата дебитантска песна е „Sign of the Times“, која ја претстави на BBC радио.Истиот ден, песната беше објавена и на YouTube, каде што достигна гледаност од 750.000 прегледи за неколку часа. Очигледно дека соло кариерата на Хари му тргна во одличен правец.