Пристигнува мјузикл „Friends“ со сите актери од култната серија

Ако сте љубители на култната серија „Friends“ најверојатно ви недостигаат Рос, Рејчел, Моника, Чендлер, Џој и Фиби. Легендарните ликови постојано не засмеваа и поради тоа уживавме да ги гледаме епизодите и по неколку пати. Овој пат, тие решија да се вратат, но сепак во поразлична форма.





Имено, тие ќе прават музичко шоу во Њујорк оваа есен, каде што ќе пеат најразлични песни, поврзани со серијата. Листата на песни е следната:



The Only Coffee Shop in New York City

45 Grove Street – How Can We Afford This Place?

How you Doing, Ladies?

Hey Ugly Naked Guy Who Lives Across the Street

We were on a Break!

I’m Gonna Hump U

Oh. My. God. It’s Janice!

Will They or Wont They

The Ballad of Fat Monica

Could I BE Anymore…..in Love with Monica

The One Where We Make a Million Dollars An Episode

We’ll Always Be There For You



Судејќи според песните, навистина би сакале да сме дел од мјузиклот или барем да се прикажува истиот и низ кино салите во светот.