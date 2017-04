Showbiz / Музика Нова меланхолична песна од Лана дел Реј и The Weeknd



Времето залади, дождот ни стана секојдневие, а Лана дел Реј и The Weeknd не може да изберат подобар период за да ја објават својата меланхолична песна.Песната го носи насловот „Lust For Life“, а до сега нема некое официјално видео, само еден кадар од пејачите, како седат на огромниот Hollywood знак.



