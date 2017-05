Романтичниот Ед Ширан призна за кого се неговите љубовни балади

„Shape of you“, „Castle on the Hill“, „Perfect“ се песните на Ед Ширан кои се најдоа на неговиот најнов албум „Divine“. Сите се прашувавме од каде потекнува толку љубовна инспирација кај неговите песни, а тој сега конечно призна.



- Таа е мојата инспирација. Еден ден сѐ ќе помине, а единствената личност за која знам дека ќе остане е Чери, изјавил Ед при едно интервју за Rolling Stone.





Ед ја запознал Черил Сиборн во средно училиште. По матурата Черил се преселила во Америка за да студира. По некое време Ед бил на турнеја во Америка каде што се сретнале и се заљубиле. Започнале врска, која трае веќе две години, а имаат и заеднички планови.





Во неколку наврати Ед признал дека албумот и го посветил токму неа и дека таа е најголема инспирација.