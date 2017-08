Showbiz / Музика 9-годишната Селин повторно ја крена публиката на нозе Селин Там од Хонг Конг повторно ја воодушеви публиката на шоуто America's Got Talent со песна од Мајкл Болтон. Деветгодишната, Селин, која е крстена по канадската пејачка Селин Дион, растури со својата изведба на How Am I Supposed To Live Without You и ја крена публиката на нозе.



Нејзиното пеење беше толку добро, што гостинката судијка, Лаверна Кокс, реши да го стисне златното копче со кое го испрати девојчето во следната фаза од натпреварувањето.



Во една од претходните емисии Там ја изведуваше My Heart Will Go On, од Селин Дион.



Прочитајте: затвори