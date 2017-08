Кој ќе настапува на MTV видео музичките награди?

На 27ми август ќе се одржат MTV видео музичките награди, а организаторите само што објавија кои музички ѕвезди ќе настапат во живо.





Токму таа вечер, свој настап ќе имаат домаќинката на овогодинешните награди, Кети Пери, потоа Мајли Сајрус, Ед Ширан, The Weeknd, Thirty Seconds to Mars, Шоун Меднес, Fifth Harmony и Лорде.





Оваа година, темата на наградите ќе биде како тие да се во вселената, па токму на таков начин и ги најавија своите настапи повеќето музички ѕвезди.