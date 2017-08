Showbiz / Музика Песни кои биле уништени поради филмови и серии Музиката има голем ефект во снимањето на сцените од филмовите. Таа ја прави сцената толку добра што нè внесува и нас во самата приказна. Па со тек на време, ако некои песни ни биле убави, овој пат истите нè потсетуваат на одредена сцена од некој филм или серија. Во зависност од сцената песната или ќе ја сакаме или нема да ја сакаме. Дури и одредени емисии учат од филмските продуценти, па знаат да искористат некоја песна за потребите на шоуто.



Chasing cars – Grey’s Anatomy



Come Sail Away – South Park



Hide and Seek – The OC



How Soon is Now? – Charmed



The Sound of Silence – Arrested Development



Beautiful Day – The Premiership



Breathe Me – Six Feet Under



O Fortuna – The X Factor



How To Save a Life – Grey’s Anatomy



