Showbiz / Музика Тејлор Свифт најави нова песна и албум Веќе три дена, Тејлор Свифт објавуваше видеа од змии, па сите се прашувавме што најавува. Пејачката реши повеќе да не ги држи во неизвесност нејзините фанови и официјално објави дека наскоро можеме да очекуваме нова песна и албум. A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Aug 23, 2017 at 9:39am PDT

Имено, песната ќе ја објави утревечер, додека новиот албум кој ќе се вика „Reputation“ ќе го објави на 10-ти ноември.



