Showbiz / Музика Лејди Гага во документарец ги открива најголемите стравови „Gaga: Five Foot Two“ е насловот на документарниот филм кој го прикажува животот на 31 годишната пејачка Лејди Гага. Таа е позната по тоа што постојано ги изненадува своите фанови со појавувања, изјави и перформанси, па веруваме дека и документарецот ќе биде мошне инспиративен.



Пејачката сподели неколку кратки тизери на нејзиниот профил на Instagram. Во еден тизер може да видиме како Гага, чие вистинско име и е Стефани Џоен Ангелина Германота, плаче бидејќи е оставена сосема сама.

A post shared by xoxo, Gaga (@ladygaga) on Aug 23, 2017 at 10:10pm PDT

- Сама сум, Брендон, секоја вечер. Сите луѓе ќе си заминат, така? Сите ќе си одат, а јас ќе останам сама. Од моментите кога сите ме допираат и ми зборуваат по цели денови, до целосна тишина, зборува Гага низ плачлив глас.

#GagaFiveFootTwo A post shared by xoxo, Gaga (@ladygaga) on Aug 24, 2017 at 1:00am PDT #GagaFiveFootTwo A post shared by xoxo, Gaga (@ladygaga) on Aug 24, 2017 at 3:00am PDT

