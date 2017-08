ВИДЕО: Тејлор Свифт стана од „мртвите“

Тејлор Свифт се враќа на голема врата со својот прв сингл „Look What You Made Me Do“ од новиот албум „Reputation“.



Видеото за песната е исто толку провокативно, како и самиот текст во кој Тејлор им порачува на сите кои ја повредиле дека ќе си го добијат своето.

Пејачката го искористи својот имиџ на злобна девојка за да создаде спот во кој станува од гроб, седи на трон од змии и ги „убива“ сите стари верзии од себе.



И покрај сите негативни коментари на сметка на Свифт, новата песната урива рекорди.

Првото видео со текстот на песната за само 24 часа собра 19 милиони прегледи на YouTube со што го собори рекордот на „Something Just Like This" кој беше поставен во февруари.