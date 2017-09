Showbiz / Музика ПОДОБРИ И ОД ОРИГИНАЛОТ Најдобрите музички преработки од познатите



Понекогаш песните на познатите пејачи добиваат нови преработки и стануваат попопуларни. Погледнете неколку песни препеани помеѓу познатите пејачи. 1. Ed Sheeran – ,,Drunk in Love’’ Ед Ширан направи твист на една од најпопуларните песни во 2014 година. Бавната и мелодична верзија на ,,Drunk in Love’’ од Бијонсе сигурно ќе ви се допадне. 2. Beyonce - ,,At last’’ Според најголемите музичари во светот нема поопасен и поубав глас од оној на Ета Џејмс, кралицата на соул музиката. Бијонсе направи одличен кавер на нејзината најпозната песна ,, At last’’ која со сигурност ќе ви се допадне. Бијонсе со оваа песна го започна првиот танц на инаугурацијата на Барак Обама. 3. Ellie Golding - ,,Take me to Church’’ Во нејзин стил 4. Sia - „Diamonds“ Иако е автор на оваа песна реши да и покаже на Ријана и на светот дека направила грешка што не ја задржала песната за себе. Сиа дефинитивно ја пее многу подобро од оригиналот. 5. Taylor Swift - „Riptide“ Одлично пијано за одличен кавер. 6. Sam Smith - „How will I know“ Пробајте да се воздржите од плачење додека го слушате каверот на Сем Смит 7. Miley Cyrus - ,„Jolene“ Доли Партон сигурно се гордее со оваа изведба на Мајли



