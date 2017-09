Showbiz / Музика Кејт повраќа на „My heart will go on“ - Селин не сакала ни да ја сними После неколку месеци од настапот на Селин Дион на Билборд музичките награди со песната „My heart will go on“ , Билборд излезе со свое истражување за песната. Најинтересниот факт е тоа дека Селин Дион на почетокот воопшто не ни сакала да ја испее песната која и 20 години подоцна важи за еден од нејзините најголеми хитови. 1. Режисерот на Титаник , Џејмс Камерон уште самиот почеток бил против песната. 2. Џејмс Хорнер ја напишал песната без никаква подготовка - врвниот композитор без никаква продукција ниту претходен план ја напишал песната со гласот на Селин како ја пее во неговите мисли. 3.Без сопругот на Селин, таа никогаш немаше да ја испее песната - Рене Ангелоу ја замолил Дион да ја испее песната како демо верзија иако таа не сакала да го направи тоа. Во тој период Селин Дион само што завршила со снимањето на „Because you loved me“ и насловната песна за „Beauty and the Beast“. На крајот, демото всушност е песната која стана голем хит. Селин ја испеала толку добро што немало потреба песната да се преснимува од почеток или да се прават преснимувања. 4. Снимањето на песната одземало само два дена без никакви проблеми од страна на пејачката. 5. На Кејт Винслет и се повраќа од песната - близок извор на Селин и рекол дека секогаш кога Кејт ќе ја слушне песната и доаѓа нагон на повраќање, а Селин Дион вратила љубезно „Фала му на Бога што таа не е задолжена за да ја испее“



