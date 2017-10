Showbiz / Музика Скопскиот џез фестивал ќе се одржи од 19-22 октомври 36-то издание на Скопскиот џез фестивал ќе се одржи од 19-22 октомври. Програмата, како и секогаш, вклучува актуелни и врвни имиња во џез-музиката од САД, Европа и Африка. Ексклузивно, за единствен европски концерт, од Чикаго доаѓа една од најдобрите џез пејачки во светот – Ди Александер.



Во иста вечер ќе настапат две легендарни имиња од САД – Марк Рибо со проектот Young Philadephians и Стив Колмен со легендарните Five Elements. Од Норвешка ќе гостуваат два големи ансамбли – Trohdheim Jazz Orchestra со Оле Мортен Ваган и Paal Nilssen-Love Large Unit. Еден од најдобрите светски џез пијанисти Крег Тејборн ќе настапи со својот квартет.





Ќе ги видиме и двете надежни европски трија – Триото на Давид Хелбок и Interzone на Марио Ром. Два полноќни концерти со афро-бит легендите Орландо Џулиус и Heliocentrics и Ентони Џозеф со својата група. Со свој соло настап ќе се претстави и големото име на италијанскиот џез – Роберто Отавиано.



За четирите главни вечери (19-22 октомври), концертите ќе се одржат во Македонската опера и балет со почеток во 20:00 часот. Во втората и третата вечер (20,21 октомври), полноќните концерти ќе се одржат во Младинскиот културен центар, во дансинг салата со почеток во 24:00 часот. Четвртиот ден има попладневен концерт во Кино Фросина (МКЦ) со почеток во 17:00.



Оваа година има и посебна дополнителна програма составена од проекции на два документарни филма и една мултимедијална презентација. Презентацијата на Ичо Видмар “New music in New York” и проекцијата на документарниот филм – “The Jazz Loft according to W. Eugene Smith”, ќе се одржат во кино Фросина (МКЦ), на 21 октомври со почеток во 15:00 и 16:00 часот.



Проекцијата на филмот “Dixieland” (програма за млади) е во соработка со Џифони и Македокс и ќе се одржи во кино Фросина (МКЦ), на 20 октомври со почеток во 12:00 часот.

Резервација и продажба на билети во: Југотон рекордс, МОБ, МКЦ и mktickets.mk. За трите настани од дополнителната програма, влезот е слободен. ПРОГРАМА: 19 ОКТОМВРИ

Македонска опера и балет, 20:00

DAVID HELBOCK TRIO (Австрија)

TRONDHEIM JAZZ ORCHESTRA & OLE MORTEN VÅGAN (Норвешка) 20 ОКТОМВРИ

Македонска опера и балет, 20:00

MARIO ROM’S INTERZONE (Австрија)

DEE ALEXANDER (САД)

МКЦ Дансинг сала, 24:00

ORLANDO JULIUS & THE HELIOCENTRICS (Нигерија/Англија) 21 ОКТОМВРИ

Македонска опера и балет, 20:00

STEVE COLEMAN & FIVE ELEMENTS (САД)

MARC RIBOT & THE YOUNG PHILADELPHIANS + STRINGS (САД)

МКЦ Дансинг сала, 24:00

ANTHONY JOSEPH (Англија) 22 ОКТОМВРИ

МКЦ Кино Фросина, 17:00

ROBERTO OTTAVIANO (Италија)

Македонска опера и балет, 20:00

CRAIG TABORN QUARTET (САД)

PAAL NILSSEN-LOVE LARGE UNIT (Норвешка) ДОПОЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА: 20 ОКТОМВРИ

МКЦ Кино Фросина, 12:00

DIXIELAND

Документарен филм 21 ОКТОМВРИ

МКЦ Кино Фросина, 15:00

NEW MUSIC IN NEW YORK

Презентација на Ичо Видмар

МКЦ Кино Фросина, 16:00

THE JAZZ LOFT ACCORDING TO W. EUGENE SMITH

Документарен филм За подетални информации посететe ja веб страницата: www.skopjejazzfest.com.mk

и фејсбук страницата: www.facebook.com/skopjejazzfest/

Доколку сакате да акредитирате свој новинар или фотограф, испратете мејл на следната адреса: sjf1@skopjejazzfest.com.mk.

Доколку ви се потребни било какви дополнителни информации околу фестивалот и програмата, испратете мејл на: sjf2@skopjejazzfest.com.mk или јавете се на (02) 3131 090.



