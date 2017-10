Showbiz / Музика Тејлор Свифт со нов видео запис за „..Ready for it?“ Бунтовничката Тејлор Свифт не престанува да изненадува. По нејзиниот веќе добро познат хит „Look what made me do“, таа го објави и видео записот за нејзиниот сингл „…Ready For It?“.



Во овој видео запис Тејлор се соочува со самата себе во киборгски стил. Минатата недела го издаде и својот нов сингл „Gorgeоus“ кој претставува најава за нејзиниот долгоочекуван албум кој треба да го издаде на 10 ноември.







