Познатиот пејач Дрејк ги заштитува своите обожаватели

Познатиот пејач за време на неговиот настап во Сиднеј забележа како еден фан ги преминува границите и не се однесува соодветно со девојка во толпата. Во видеото кое е објавено од негов обожавател може да се види како му упатува закани кои ќе ги примени доколку не престане со однесувањето.



