Арсенал се спаси од пораз на гостувањето кај Борнмут

Во Англиското фудбалско првенство синоќа се одиграа три натпревари, а на еден од нив Арсенал успеа да извлече реми со Бормнут и покрај негативата од три гола што ја имаше до 70.минута.
Нерешено заврши уште еден дуел, додека Стоук е единствен што освои три бода.
Постигнати резултати:
Борнмут – Арсенал 3:3,
Кристал Палас – Свонси 1:1,
Стоук – Вотфорд 2:0.
Одиграно претходно:
Вест Хем – Манчестер Јунајтед 0:2,
Евертон – Саутемптон 3:0,
Манчестер Сити – Барнли 2:1,
Сндерленд – Ливерпул 2:2,
ВБА – Хал 3:1,
Мидлзброу – Лестер 0:0.
Колото ќе биде комплетирано вечер со лондонското дерби Тотенхем – Челзи (21 часот).
Табела: Челзи 49 бодови, Ливерпул 44, Манчестер Сити 42, Арсенал 41, Тотенхем 39, Манчестер Јунајтед 39, Евертон 30,...