Спорт / Фудбал Арсенал се спаси од пораз на гостувањето кај Борнмут Во Англиското фудбалско првенство синоќа се одиграа три натпревари, а на еден од нив Арсенал успеа да извлече реми со Бормнут и покрај негативата од три гола што ја имаше до 70.минута.



Нерешено заврши уште еден дуел, додека Стоук е единствен што освои три бода.



Постигнати резултати:



Борнмут – Арсенал 3:3,



Кристал Палас – Свонси 1:1,



Стоук – Вотфорд 2:0.



Одиграно претходно:



Вест Хем – Манчестер Јунајтед 0:2,



Евертон – Саутемптон 3:0,



Манчестер Сити – Барнли 2:1,



Сндерленд – Ливерпул 2:2,



ВБА – Хал 3:1,



Мидлзброу – Лестер 0:0.



Колото ќе биде комплетирано вечер со лондонското дерби Тотенхем – Челзи (21 часот).



Табела: Челзи 49 бодови, Ливерпул 44, Манчестер Сити 42, Арсенал 41, Тотенхем 39, Манчестер Јунајтед 39, Евертон 30,... Во Англиското фудбалско првенство синоќа се одиграа три натпревари, а на еден од нив Арсенал успеа да извлече реми со Бормнут и покрај негативата од три гола што ја имаше до 70.минута.Нерешено заврши уште еден дуел, додека Стоук е единствен што освои три бода.Постигнати резултати:Борнмут – Арсенал 3:3,Кристал Палас – Свонси 1:1,Стоук – Вотфорд 2:0.Одиграно претходно:Вест Хем – Манчестер Јунајтед 0:2,Евертон – Саутемптон 3:0,Манчестер Сити – Барнли 2:1,Сндерленд – Ливерпул 2:2,ВБА – Хал 3:1,Мидлзброу – Лестер 0:0.Колото ќе биде комплетирано вечер со лондонското дерби Тотенхем – Челзи (21 часот).Табела: Челзи 49 бодови, Ливерпул 44, Манчестер Сити 42, Арсенал 41, Тотенхем 39, Манчестер Јунајтед 39, Евертон 30,...



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