Спорт / Фудбал

Арсенал се спаси од пораз на гостувањето кај Борнмут

Во Англиското фудбалско првенство синоќа се одиграа три натпревари, а на еден од нив Арсенал успеа да извлече реми со Бормнут и покрај негативата од три гола што ја имаше до 70.минута.

Нерешено заврши уште еден дуел, додека Стоук е единствен што освои три бода.

Постигнати резултати:

Борнмут – Арсенал 3:3,

Кристал Палас – Свонси 1:1,

Стоук – Вотфорд 2:0.

Одиграно претходно:

Вест Хем – Манчестер Јунајтед 0:2,

Евертон – Саутемптон 3:0,

Манчестер Сити – Барнли 2:1,

Сндерленд – Ливерпул 2:2,

ВБА – Хал 3:1,

Мидлзброу – Лестер 0:0.

Колото ќе биде комплетирано вечер со лондонското дерби Тотенхем – Челзи (21 часот).

Табела: Челзи 49 бодови, Ливерпул 44, Манчестер Сити 42, Арсенал 41, Тотенхем 39, Манчестер Јунајтед 39, Евертон 30,...



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