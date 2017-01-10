Спорт / Фудбал

Извлечени двојките за четвртото коло во ФА купот

Познати се паровите за шеснаесет финалето од ФА купот. Жрепката одлучи бранителот на трофејот Манчестер Јунајтед да игра со Виган.

Двојки за 4.коло:

Тотенхем – Викомб,

Дерби Каунти – Лестер,

Оксфорд – Њукасл/Бирмингем,

Вимблдон/Сатон – Кембриџ/Лидс,

Плимут/Ливерпул – Вулверхемптон,

Саутемптон/Норвич – Арсенал,

Линколн/Ипсвич – Брајтон,

Челзи – Брентфорд,

Манчестер Јунајтед – Виган,

Милвол – Вотфорд,

Рочдејл – Хадерсфилд,

Барнли/Сандерленд – Флитвуд/Бристол Сити,

Блекбурн – Барнсли/Блекпул,

Фулам – Хал,

Мидлсброу – Екрингтон,

Кристал Палас/Болтон – Манчестер Сити.

Натпреварите ќе се играат од 27 до 30 јануари.



Прочитајте: затвори
Најново во Фудбал
Најчитано во Фудбал
Најново во Спорт
Најчитано во Спорт
  • РЕПЕРТОАРИ
IDIVIDI Сервиси
ТВ во живо
ТВ програма
Речник
Форум
Games
Именик
Огласи
Multibox
Мое видео
Chat
Фото
MAXarena
Webmail
E-cards
Фонт конверт
IDIVIDI Речник
Powered by MagnumPRO
Download
Временска прогноза

Н/А
Нема
 Скопје
Н/А
Нема
 Битола
Н/А
Нема
 Охрид
Виц на денот

Како се вика мобилен на турски:
- Муабет кутија јок гајтан.
webmail
IDIVIDI Радио
Македонски
Pop
Classical
Dance
Hip-Hop
Jazz
Rock
Ambient
Tehno&Trance
Состојба на патиштата
Сообраќајот на државните патишта се одвива во зимски услови, по влажни коловози и со остатоци од снег на коловозите, по интервенција на екипите од „Македонија пат“. Снег со слаб...
Верски календар
На денешен ден
49 г.п.н.е. - Гај Јулиј Цезар (римски...
1769.- Роден е францускиот офицер Мишел Неј,...
1778.- Умре Карл фон Лине, шведски...
1862.- Умре американскиот пронаоѓач Семјуел...

Вести

Спорт

Стил

Showbiz

Фото

Омнибус

Футурама

Интервју

Shqip

IDIVIDI сервиси

 

IDIVIDI™, сите права задржани: Македонски Телеком АД - Скопје
услови за користење     рекламирање на IDIVIDI     импресум