Извлечени двојките за четвртото коло во ФА купот

Познати се паровите за шеснаесет финалето од ФА купот. Жрепката одлучи бранителот на трофејот Манчестер Јунајтед да игра со Виган.
Двојки за 4.коло:
Тотенхем – Викомб,
Дерби Каунти – Лестер,
Оксфорд – Њукасл/Бирмингем,
Вимблдон/Сатон – Кембриџ/Лидс,
Плимут/Ливерпул – Вулверхемптон,
Саутемптон/Норвич – Арсенал,
Линколн/Ипсвич – Брајтон,
Челзи – Брентфорд,
Манчестер Јунајтед – Виган,
Милвол – Вотфорд,
Рочдејл – Хадерсфилд,
Барнли/Сандерленд – Флитвуд/Бристол Сити,
Блекбурн – Барнсли/Блекпул,
Фулам – Хал,
Мидлсброу – Екрингтон,
Кристал Палас/Болтон – Манчестер Сити.
Натпреварите ќе се играат од 27 до 30 јануари.