Страшна глетка: Торес се онесвести на терен и почна да се гуши

Фернандо Торес изгуби свест за време на натпреварот помеѓу Депортиво и Атлетико Мадрид, но неговите соиграчи му го спасија животот. Најпрво тој се удри со Алекс Бергантинос од спротивниот тим и веднаш изгуби свест. За среќа, Шиме Врсаљко веднаш изреагира, го сврти на страна и му ги извади јазикот, со цел да не се задуши. Во прашање беа само неколку секунди во кои мораше брзо да се реагира.





- Неверојатно е како Врсаљко и капитенот на Атлетико, Габи, реагираа во тој шокантен момент. Шиме заврши одлична работа, изјавил лекарот на Депортиво, кој прв од медицинската екипа дотрча до Торес.



Ouch, get well soon @torrespic.twitter.com/70mQl2NVnP