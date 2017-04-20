Гонзалес ги врати во репрезентацијата Ристовски, Јоновски и Прибак

Скопје, 20 април 2017 (МИА) - Селекторот на македонската репрезентација, Раул Гонзалез го објави поширокиот список за квалификациските натпревари против Исланд за пласман на ЕП во Хрватска.



Гонзалес во националниот тим ги повика и голманот Борко Ристовски, Ацо Јоновски и Немања Прибак кој беа изоставени од Лино Червар на Светското првенство во Франција.





Репрезентативен повик од Гонзалес добија следниве 28 ракометари:



Борко Ристовски,

Мартин Томовски,

Дејан Манасков,

Гоце Ојлески,

Гоце Георгиевски,

Стојанче Стоилов,

Никола Маркоски,

Филип Лазаров,

Ацо Јоновски,

Немања Прибак,

Жарко Пешевски,

Кирил Лазаров,

Влатко Митков,

Филип Талески,

Филип Кузмановски,

Велко Маркоски,

Мартин Поповски,

Филип Миркуловски,

Никола Митревски,

Марко Нелоски,

Мартин Велковски,

Никола Костески,

Горан Крстевски,

Дарко Димитриевски,

Костадин Петров,

Кирил Колев,

Владо Недановски и

Даниел Ѓорѓески.



Натпреварите со Исланд ќе се играат на почетокот на мај.