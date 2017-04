Стил / Афродизијак Најдобри секс играчки според порно актерката Џесика Дрејк Живееме во време кога сексот иако се уште е табу тема, многумина купуваат и експериментираат со секс играчки (но не го кажуваат тоа на глас). Често истражуваат на интернет, читаат препораки и гледаат различни описи на секс играчки. Според нас, најдобро е да прашате за секс играчки некоја порно ѕвезда, која ги испробала речиси сите. Секако, се зависи од тоа како вие постигнувате оргазам, па тоа мора да е клучно во изборот.



Во прилог ви ја прикажуваме листата на најдобри секс играчки според порно актерката Џесика Дрејк.



10. The Vesper



Станува збор за мал вибратор, кој може да си го носите и како накит и никој нема да забележи дека можеби станува збор за секс играчка. Добро, освен оние кои се добри фантазери.



9. The Buck-OFF



Ова е првата измислена играчка за транссексуалните мажи. Со оваа играчка мажите ќе може да доживеат нежен допир кој ќе ги доведе до совршен оргазам. Сепак и некои стрејт мажи би ја обожавале оваа играчка.



8. Fleshlight



Број еден машки маструбатор, според Џесика. Одличен е како подарок за вашиот сакан, доколку имате врска на далечина.



7. B Vibe



Ова е играчка која ќе ви донесе исклучително задоволство во аналниот отвор. Може да го подесувате и да си ја задоволите секоја желба.



6. The Pocket Rabbit



Ова е одлична играчка која ќе ви даде задоволство и на клиторисот и на вагината, со силни, но тивки вибрации. Исто така, украсен е со дијаманти, па е мошне нежен на допир.



5. Luxe Vibe



Мал вибратор, но со доволна дебелина да ја задоволи секоја жена.



4. Rechargeable Bodywand



Со други зборови – масажер за клиторис. Одлични вибрации кои што може да ги користите за стимулација и на останатите ерогени зони.



3. Womanizer



Некои жени уживаат во шмукањето на клиторисот, па токму ова би бил одличен подарок за вашата пријателка или партнерка. Овозможете и го задоволството кое го заслужува, па дури и кога вие не можете.



2. Metal Worx Luv Plug



Метална играчка, доволно мазна за да ве задоволи преку анусот. Одлична за оние кои сакаат да експериментираат.



1. Helix Classic



Вибратор кои ви ги задоволува сите желби, без разлика на тоа дали најмногу уживате при задоволство на вагина, клиторис или анус. Овој вибратор ќе ви пружи неверојатни оргазми!



Прочитајте: затвори