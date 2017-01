Стил / Автосвет Преземете бесплатни 50 евра и тргувајте со акциите на BMW BMW групата е автомобилски гигант од Минхен, основан во далечната 1916 година. Во последните 6 месеци, поточно од 1 -ви август до 9-ти јануари, цената на акциите на BMW порасна за 15.62%.



FXLider, на сите читатели на Идивиди, им дава бесплатни 50 ЕВРА за тргување со цените на акциите на BMW (таканаречени CFD - ови) на светска берза, единствената берза на која можете да тргувате и кога цените растат, но и кога цените паѓаат.



Бесплатни 50 ЕВРА за тргување со цените на акциите на BMW можете да превземете овде.



На линкот можете да ги погледнете правилата и условите.



Нови BMW модели на електричен погон Сегментот електрични возила и конкуренцијата стануваат се посилни, па BMW настојува да ги забрза работите на тоа поле со проширување на својата понуда на возила. Покрај моделот i3 кој е планиран за 2018 година, новиот електричен модел вклучува уште и Mini, серија 3 и X4 SUV. Благодарение на овие модели, компанијата во првата половина на оваа година бележи раст на продажбата на електрични возила за 87%. Продажбата на компактниот модел X1 SUV порасна за 62%.



Бесплатни 50 ЕВРА за тргување со цените на акциите на BMW можете да превземете овде. На линкот можете да ги погледнете правилата и условите.



Rolls-Royce и Vision Next 100 Очекувањата се големи и од продажбата на возилата Rolls-Royce чиј бренд исто така е во сопственост на компанија од Баварија. Слично како и со BMW, овде е претставен футуристички концепт на возила - Vision Next 100. Тој модел би требало да биде изразито голем,однадвор да личи на јахта, а внатре зрачи луксуз кој тешко може да се сфати.



Бесплатни 50 ЕВРА за тргување со цените на акциите на BMW можете да превземете овде.



На линкот можете да ги погледнете правилата и условите .



Оперативни резултати Финансиски гледано, компанијата BMW стои многу добро. Приходите од продажба, од крајот на 2012 година заклучно со крајот на претходната година пораснаа со просечна стапка од 6,2%. Продажбата расте од квартал во квартал и оваа година. Бруто добивката на компанијата, како и добивката пред оданочување и нето добивката се прилично над просекот на автомобилската индустрија. Просечниот приход на акционерите од една акција е над 11%.



Бесплатни 50 ЕВРА за тргување со цените на акциите на BMW можете да превземете овде. На линкот можете да ги погледнете правилата и условите.



FXLider има соработка со Fortrade Limited – компанија која е авторизирана и регулирана во UK од страна на FCA (Financial Conduct Authority) под лиценца со број 609970.



Договорите за разликата во цената (CFD) ги претставуваат производите кои се потпираат на финансискиот левериџ и носат високо ниво на ризик за Вашиот капитал затоа што цените можат брзо да постанат неповолни за Вас. Овие производи можеби нема да бидат соодветни за сите клиенти и заради тоа морате да бидете сигурни да сте ги разбрале ризиците, а и да побарате независен совет. Овој материјал не претставува понуда, барање ни трансакција во поглед на било кој финансиски инструмент. Загубите можат да ги надминат Вашите депозити и од Вас би можело да се бара да извршите дополнителни плаќања. FXLider не прифаќа никаква одговорност за било каква употреба на овие коментари ниту за последиците кои од тоа можат да проистекнат. Не се дава никакво уверување ниту гаранција за точноста или потполноста на овие податоци. Како резултат на тоа, секое лице кое ќе постапи спрема нив, тоа го прави потполно на сопствен ризик.



Прочитајте: затвори