Audi R8 Sport Edition

Audi на New York Motor Show претставија ново ограничено издание на моделот R8, славејќи ја историјата на мотоспортот на брендот, како и тркачката репутација на R8. Наречен R8 Sport Edition, овој модел ќе биде изработен во само 200 примероци и ќе почне да се продава од мај. И двете варијанти на R8 – со V10 мотор/540 коњски сили и V10 Plus со 610 коњски сили – ќе бидат на располагање во новото спортско издание, за чија цена купувачите ќе добијат неколку стилски подобрувања во однос на обичните модели. Спортското издание на R8 ќе доаѓа во мат или сјајна сребрена боја во поцрна или побела нијанса, додека страничните акценти како капаците на отворите за воздух и ретровизорите ќе бидат во контрастна црвена боја. Предниот сплитер, решетката и задниот дифузер ќе имаат финиш во црна боја, додека специјалните зајакнати 20 инчни алуминиумски бандажи (3 пати поцврсти од лиените) ќе имаат црн финиш со сребрени рабови. Боите во кабината се поклопуваат со надворешните – Напа кожата ќе биде во црно-црвена комбинација, а црвен акцент има и на воланот.



Цените ќе започнуваат од 181 900 евра за стандардниот V10, додека V10 Plus ќе чини околу 205 800 евра.



