Збор два за најпознатите колачиња на светот Од сите слатки задоволства на светот макаронс се највпечатливите. Со својата лесна формула на „магични состојки" го освоија буквално секој човек на планетава, а нивниот различен облик и спектар на бои ги прават посебно неодоливи за човечкото око. Иако се едни од најбараните колачиња, малкумина знаат во суштина од каде потекнуваат овие колачи и како се приготвуваат.



Првото макаронс колаче е направено во 1533 година во Италија, а било измислен од страна на готвачот на италијанската благородничка, а потоа и кралица на Италија, Кетрин Де Медичи. Ова е шокантен податок за многумина бидејќи се сметаше дека тие потекнуваат од Франција.



Дваесетти март се смета за ден на макаронс во Њујорк!

Доколку се најдете на овој датум таму, голема е можноста да добиете бесплатни примероци од нив, како и да бидете во светот на макаронс на еден ден.



Иако се прави од различни состојки во зависност од вкусовите на потрошувачите, главни состојки на секое макаронс колаче се брашно од бадеми, шеќер и белки.



Креаторот на модерниот макаронс Пјер Херме, познат и како „Пикасо на тестото“ станал познат поради неговите креативни и иновативни вкусови на макаронсот. Сепак неговиот прв макарон е Ispahan, кој бил направен од роза, малина и личи. Пјер Десфонтанес е првиот кој вметнал фил помеѓу двата дела на макаронсот. Дотогаш макаронсот бил класично составен од еден дел со фил над него.



