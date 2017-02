Фитнес ѕвезда со милиони следбеници ги открива грешките кои ги правиме кога вежбаме

Ана Викторија е личен тренер и фитнес експерт, која има 1,3 милиони следбеници на Instagram. Но, истите не ги добила така лесно, туку со напорна работа. Таа постојано објавува постови во кои искрено објаснува што е она што треба да направиме за да го доведеме телото до совршенство.





Goals are individual, not universal. Just because someone can lift heavier, run farther, go longer doesn't mean your effort isn't valid. So work hard for you and your own goals. Progress will come. 💗 p.s. I did a Snapchat takeover today for @shape magazine and I talk about how to make exercises more difficult if you're looking to take things up a notch - if you enjoyed that type of snap session be sure to let me know so I can do more in the future 😊 And to all my snapfam and FBG girls sharing your stories in response to my personal snap story today...thank you and I love you all!! 👻 #fbggirls #snapfam www.annavictoria.com/guides