Како се извинуваат паметните мажи?

Вистината боли, но не толку многу колку моментот кога дознавате дека ви ја откриле лагата.

Во тој момент всушност не ни знаете како се чувствува другата страна бидејќи сте задлабочени во тоа кој да биде вашиот следен чекор. Секако, се зависи од тоа колкава е и за што е лагата, но може да искористите некои стратегии кои ги користат паметните лаги. Според д-р Гери Сејгел, автор на книгата „The Mouth Trap: Strategies, Tips and Secrets to Keep Your Foot Out of Your Mouth“, добро е да се потрудите да се извадите од калта. За тоа, искористете ги следните „техники“:



Преземете целосна одговорност





- Ако сте пропуштиле некој датум, сте пропуштиле. Признајте за тоа и препознајте го проблемот, советува Гери.



Ако ве праша вашата партнерка зошто доцните, и кажувате дека сте имале многу работа, а всушност сте биле на пијачка со пријателите. Можеби тогаш ќе ви поверува, но некогаш тоа ќе го дознае и може да настане многу поголем проблем од што ви изгледа. Така започнува да се разнишува довербата меѓу партнерите.



Размислете предвреме за решението





Ако извинувањето поминало кај вашата жена, не значи дека истото ќе помине и кај вашите деца, шеф или колеги.



- Мажите не размислуваат за работите предвреме. Мора пред време да сфатите што е она што не можете да го смените.



Разработете го проблемот пред време и размислете за можно решение според сите фактори кои се опфатени.



Решете го проблемот лице во лице





Освен ако не се расправате со некого што е преку океан, тогаш никогаш не е паметно да се извинувате преку телефон, меил или порака.



- Тоа е многу ладен начин за извинување и не можете да ја видите реакцијата на соговорникот.



Кога разговарате во живо, може да сфатите според реакциите на партнерот, дали извинувањето е прифатено.