10 психолошки трикови кои ќе ви помогнат во комуникација со другите

Не мора да сте психолог за добро да го разберете своето однесување и однесувањето на другите луѓе. Психологот Рајан Андерсон смета дека со одредени трикови може да си го олесниме животот и да „победиме“ во одредени ситуации.





Ако сакате некој да ужива во нешто, немојте да го поттикнувате, односно наградувате за тоа



Звучи малку нелогично, поразлично од она што го правиме ние. Сепак, психологот направил една студија во која од две групи побарал да направат една иста задача. Сепак, на едната група и кажал дека ќе добијат подарок, а на другата дека нема да добијат никаква награда. Едните ја работеле задачата поради наградата, а другите поради задоволството што го чувствувале.



- Со оглед на тоа дека едната група не доби никаква компензација за работата, уживаа многу повеќе во тоа, заклучил д-р Рајан.



Замолчете по прашањето, задржете го контактот со очите



Ако разговарате со некого и соговорникот само делумно одговара на вашето прашање, замолкнете, но задржете го контактот со очите. Тој ќе почувствува благ притисок да продолжи да зборува. Луѓето чувствуваат притисок кога е тишина и сакаат да ја намалат напнатоста, па така ќе почнат да зборуваат.



Набљудувајте ги стапалата на соговорникот за време на разговорот





Без разлика дали се работи за конверзација помеѓу двајца или повеќе луѓе, добра идеа е да бидете свесни на ориентацијата на стапалата на другите луѓе. Секако, ова не значи дека треба да зјапате, но повремено суптилно фрлајте поглед. Несвесно, тие ги насочуваат стапалата накај соговорникот кога се заинтересирани за личноста, а кога не се, тогаш стапалата ги насочуваат накај вратата или прозорците.



Кога луѓето се лути на вас, бидете смирени



Ако некогаш сте биле во ситуација да сте целосно лути на некого, ќе разберете колку е фрустрирачки кога таа личност е целосно мирна. Тоа што не ги допира вашата лутина, значи дека можат да ги контролираат своите емоции. Колку и да е тешко, кога некој вика на вас и ве обвинува, најдобра работа е да останете ладни и смирени. Оваа реакција, може да предизвика личноста да е полута, а подоцна и посрамотена од нејзината лутина. Затоа, немојте да возвраќате со истиот удар.



Користете го името на соговорникот што е можно почесто



Свесни сме дека луѓето сакаат да слушаат и да зборуваат за себе. Немојте да користите зборови како што се брат, колега, срце... туку нивното вистинско име. Тие тоа ќе го ценат и ќе мислат за вас дека сте симпатични и пријатни. Откријте што мислат луѓето за себе и зголемете го тоа уверување за и вас да ве засакаат.



Немојте постојано да наградувате некого за нешто





Ако постојано некого наградувате за нешто што ќе направи, тој ќе се навикне на тоа, па со тек на време наградата ќе мора да се зголемува за да има поголем мотив да ја заврши работата.



Климајте со глава кога луѓето зборуваат со вас



Тоа докажува дека сте вистински заинтересирани за она што имаат да го кажат и со самото тоа ќе им се допаднете повеќе. Луѓето ги привлекуваат оние кои покажуваат интерес за нив.



Парадокс: За да најдете момче или девојка, мора да сте во врска



Луѓето го сакаат она што другите го сакаат. Покажуваме тенденција да судиме за вредностите за нешто по тоа колку е тоа барано. Еден од најдобрите начини да убедите некој да му се допаднете (особено на романтичен начин) е да им покажете дека постојат луѓе на кои им се допаѓате. Значи, ако сакате момче или девојка, тоа можете да го забрзате со тоа што ќе имате момче или девојка (што е сосем парадоксално!) Според д-р Рајан тоа значи дека сте барани, посакувани и прифатени. Луѓето ќе заклучат дека „мора да има нешто во врска со вас штом сте привлекле некој партнер“.



Глумите се додека не ја постигнете целта





Или како што знаат да кажат американците – fake it til you make it. Ако сакате да сте среќни, смејте се и на тој начин излажете го мозокот да мисли дека навистина сте среќни. Тоа е слично и кога џвакаме гума за џвакање кога сме нервозни, а всушност го лажеме мозокот дека сме опуштени. Она што го правиме и привлекуваме, тоа и ни се случува.



Среќата и возбудата се заразни



Тешко е да сте вознемирени кога сте опкружени со среќни луѓе. Реагираме на социјалните сигнали и тоа често го правиме несвесно. Затоа, ако сакаме некого да импресионираме, важно е да сме среќни и возбудени за да му го пренесеме тоа убаво чувство.