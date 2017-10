Стил / (Wo) man Ова е најпопуларна боја која ја замени безвременската црна Доколку силно бевте уверени дека црната боја ништо нема да ја замени, згрешивте. Оваа есен е обоена во розовата боја. Најактуелната нијанса на розовата боја за сезоната е магента нијансата, која е спој на кралско виолетовата и нежно розевата боја, а ги освои позитивните критики и на познатите личности.



Ако и вие сте дел од оние кои ги следат модните трендови веќе знаете дека оваа сезона се ќе биде во знакот на оваа боја. Џиџи Хадид е една од оние кои веднаш го прифатија трендот. Таа за промоцијата на очила на VOGUE беше облечена во панталони и палто во розова боја.



A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Jun 28, 2017 at 7:03am PDT Меланија Трамп исто така е во тек со модните трендови. За својот силен говор во кој ги повика светските лидери да се обединат за да создадат подобар живот за децата, беше облечена во Delpozo фустан во магента боја. Популарната хрватска пејачка Јелена Розга на својот Instagram профил постави слика на која е во фустан токму во актуелната боја. A post shared by Jelena Rozga (@rozgajelenaofficial) on Oct 10, 2017 at 10:10am PDT



Прочитајте: затвори