ВИДЕО: Страшна хеликоптерска несреќа во Истанбул

Најмалку пет лица загинаа при пад на хеликоптер во Истанбул, јави турската телевизија НТВ.



Во хеликоптерот се наоѓале двајца пилоти, четворица странци и еден турски патник, објави весникот „Хуриет“.

Телевизијата НТВ информира дека хеликоптерот за гаснење пожар се урнал набрзо по полерувањето, откако удрил во телевизиска кула во квартот Бујукчекмеџе.



Градоначалникот на таа општина, Хасан Акгун изјави дека несреќата се случила во 11 часот и 30 минути по локално време (9 часот и 30 минути по средно европско време) и најверојатно причина е густата магла.

