Полицаец убиен во престрелка на Елисејските полиња во Париз

Париз, 20 април 2017 (МИА) - Според повеќе сведоштва, вечерва на Елисејските полиња (Шанзелизе) имало престрелка, во која еден полицаец е убиен, пренесува дописникот на МИА од Париз.





Во моментов на најубавата авенија во севтот е во тек полициска акција, за што сведочи и пораката на полицијата на својот Твитер профил, во кој бара од Парижаните и туристите да го избегнат реонот на Елисејските полиња.



Според БФМ ТВ, во инцидентот серанети двајца полицајци, а едно засега неидентификувано лице е рането од полицијата.

Paris on high alert following shooting of policemen in Paris days ahead of presidential election https://t.co/u84mxoNBd3 pic.twitter.com/oQDD3jeAmQ