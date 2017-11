Трамп ја обвини визната лотарија за терористичкиот напад во Њујорк

Откако се утврди дека извршителот на вчерашниот напад во Њујорк, узбекистанскиот исламист Сајфуло Саипов, приситгнал во САД преку визната лотарија, американскиот претседател Доналд Трамп жестоко ја критикуваше оваа програма.



We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends