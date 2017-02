Омнибус / Патуваме КАДЕ ЌЕ БИДЕ СЛЕДНОТО ПАТУВАЊЕ? TripAdvisor ги избра најдобрите плажи во Европа Читателите на TripAdvisor конечно ги избраа најдобрите плажи во светот, во Европа и во Велика Британија. Бидејќи нас подостапни ни се оние во Европа, најпрво ќе ви ги прикажеме тие плажи, а ваше е да почнете да штедите до лето.



1. La Concha Beach, Сан Себастија, Шпанија



2. Elafonissi Beach, Крит, Грција



3. La Cote des Basques, Биариц, Франција



4. Fig Tree Bay, Протарас, Кипар



5. Spiaggia dei Conigli, Сицилија, Италија



6. Playa de Ses Illetes, Форментера, Шпанија



7. Balos Beach and Lagoon, Крит Грција



8. Kleftiko Beach, Милос, Грција



9. Weymouth Beach, Велика Британија



10. Playa de Muro Beach, Шпанија



Најдобри плажи во светот:

1.Baia do Sancho, Бразил

2. Grace Bay, Туркс и Кајкос

3. Eagle Beach, Кариби

4. Playa Paraiso, Куба

5. Siesta Beach, Флорида, Америка

6. La Concha Beach, Шпанија

7.Playa Norte, Isla Mujeres, Мексико

8. Radhanagar Beach, Индија

9. Elafonissi Beach, Крит, Грција

10. Galapagos Beach at Tortuga Bay, Галапагос



Најдобри плажи во Велика Британија:

1. Weymouth Beach, Вејмаут

2. Fistral Beach, Корнвел

3. St. Brelade’s Bay Beach, Џерсеј

4. Luskentyre, Шкодска

5. Woolacombe Beach, Девон

6. Porthminster Beach, Корнвеч

7. Bournemouth Beach, Дорсет

8. Rhossili Bay, Велс

9. Perranporth Beach, Корнвел

10. Hengistbury Head, Дорсет



