Омнибус / Патуваме Патување до прекрасниот Лисабон

Овој прекрасен град на фадо музиката е еден од најстарите градови во светот,при што архитектурата на истиот го прави многу посебен и привлечен за фотографирање. Фасадите покриени со фантастични керамички плочки, ги инспирираат туристите и ги “ставаат” во интересно шарено расположение. Се е егзотично, а пак така познато.



Лисабон ги привлекува туристите со својот лежерен шарм. Легендарниот град на седум рида, ќе ве заведе со восхитувачките мозаици на тротоарите, камените улици и позлатените резби. Една од главните атракции на ова место е осум ипол векови старата тврдината Свети Ѓорѓија (São Jorge Castle) која овозможува незаборавен и величествен поглед на целиот град. Уживајте во оригиналноста на овој замок и не заборавајте да го понесете својот фотоапарат.

Во центарот на градот прошетајте и по шарените плоштади од 18 век и дозволете си да се изгубите во средновековниот лавиринт во Алфама. Секој тесната уличка во градот ќе ви раскаже поинаква приказна и секоја приказна лесно ќе допре до вашето срце.



Посетете ја и кулата Белем, која е една од најдобрите примери на оригиналниот португалски мануелински стил. На неа се наоѓа скулптура која е симбол на заштита на морепловците, а изградена е во чест на Васко де Гама и заштитена од страна на УНЕСКО.

Доколку пак сте од оние кои сакаат да уживаат во природните убавини посетете го паркот Монсанто кој ќе ви пружи смиреност и спокој, а истовремено ќе ве исполни со позитивни вибрации и задоволство.



Ноќниот живот во Лисабон е нешто што му дава уште една магична нота на градот. Звукот на традиционалната музика допира до секоја калдрмска уличка во градот полна со барови, ресторани и позитивно расположение.

