Showbiz / Музика Ед Ширан со уште една песна





- Не паметам многу, само знам дека излегов на сцена и дека бев исплашен, но кога ја забележав публиката како ја сака мојата музика, знаев дека успеав!



„Eraser“ ќе се најде на следниот студиски албум на Ед, „÷ (Divide)“, каде што ќе се најдат и познатите „Castle on the Hill“ и „Shape of You“. Веруваме дека никој не може да ја извади од глава песната „Shape of You“, а Ед веќе реши да објави нова песна „Eraser“. Оваа песна е објавена по повод 10-годишнината од SBTV, онлајн музичка телевизија. Имено Ед овде за прв пат во неговата кариера настапил во живо, а тој настан го памети до денес.- Не паметам многу, само знам дека излегов на сцена и дека бев исплашен, но кога ја забележав публиката како ја сака мојата музика, знаев дека успеав!„Eraser“ ќе се најде на следниот студиски албум на Ед, „÷ (Divide)“, каде што ќе се најдат и познатите „Castle on the Hill“ и „Shape of You“.



Прочитајте: затвори