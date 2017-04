Кои се номинираните пејачи за Billboard Music Awards?

Објавени се номинациите за Billboard Music Awards , а најголем број номинации добија Дрејк и The Chainsmokers. Веднаш зад нив се Twenty One Pilots со 17 номинации, Ријана со 14, The Weeknd со 13 и Бијонсе со 8 номинации.





Погледнете дел од номинациите:



Најдобар артист:

Адел

Бијонсе

Џастин Бибер

Дрејк

Аријана Гранде

Шоун Мендес

Ријана

The Chainsmokers

Twenty One Pilots

The Weeknd



Најдобар нов артист:

Алеша Кара

Desiigner

Lil Uzi Vert

Лукас Грахам

Зајн



Најдобар пејач:

Џастин Бибер

Дрејк

Future

The Weeknd

Шоун Мендес



Најдобра пејачка:

Адел

Бијонсе

Аријана Гранде

Ријана

Сиа



Најдобра група:

The Chainsmokers

Coldplay

Florida Georgia Line

Guns N’ Roses

Twenty One Pilots



Најдобар албум:

Бијонсе, Lemonade

Дрејк, Views

Ријана, Anti

Twenty One Pilots, Blurryface

The Weeknd, Starboy



Најпродавана песна:

The Chainsmokers Featuring Halsey, “Closer”

The Chainsmokers Featuring Даја, “Don’t Let Me Down”

Дрејк Featuring, WizKid & Kyla “One Dance”

Џастин Тимберлејк, “Can’t Stop The Feeling!”

Twenty One Pilots, “Heathens”



Billboard Music Awards ќе се одржат на 21 мај.