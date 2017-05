Showbiz / Музика Хери Стајлс во новиот спот стана ангел Хери Стајлс објави нова песна „Sign of the Times“, во чиј спот тој е ангел. Од член на One Direction, тој стана ангел, кој потоа лета во рајот. Барем така ние си го протолкувавме неговото видео.



Сепак, Хери објаснува дека песната е напишана од гледиште како некоја мајка се соочувала со потешкотии при раѓањето на нејзиното дете. Иако спотот не го прикажува тоа, добро е што Хери објасни уште пред да ја објават песната.







