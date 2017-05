Showbiz / Музика Кети Пери објави нов албум, но најави и турнеја Кети Пери долго време зборуваше за нејзиниот најнов албум, од кои има објавено две песни „Chain to the Rhythm“ и „Bon Apetit“. Денес објави дека албумот ќе го носи името „Witness“ и официјално ќе биде објавен на 9ти јуни.



Покрај албумот, објави и турнеја низ Америка, но се шпекулира дека турнејата потоа ќе ја продолжи и низ Европа. Како тизер за албумот објави сосема кратка верзија и од истоимената песна, на нејзиниот профил на Twitter. pic.twitter.com/2fVA3ZLoAq — KATY PERRY (@katyperry) May 14, 2017



