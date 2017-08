Showbiz / Музика Најдобрите музички видеа оваа година



Оваа година можевме да проследиме мошне добри музички видеа, а до крајот на годината не чекаат можеби уште толку. Но, додека да ги чекаме наградите за најдобри музички видеа, направивме една листа на оние видеа кои нас најмногу ни се допаднаа оваа година.



Haim – Right Now



Kesha – Praying



Charlie XCX – Boys



Jay Z – The Story of OJ



Lana Del Rey – Love



DJ Khaled & Rihanna – Wild Thoughts



Lorde – Green Light



Young Thug – Wyclef Jean



Blood Orange – With Him/Best to You/Better Numb



