Новата песна на Тејлор Свифт е мошне мрачна

Како што вети, така и направи. Тејлор Свифт ја објави својата нова песна, дел од новиот албум. Песната го носи насловот „Look What You Made Me Do“ и според зборовите е прилично мрачна.





Се уште нема видео, туку претставена e со зборовите, кои изгледа толку многу и се допаднале што дури и си ги ставила во описот на нејзиниот профил на Instagram.