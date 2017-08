Наградата за најлош водител оди во рацете на...Кети Пери!

Кети Пери даде сè од себе за да ги направи годинешните MTV видео музички награди незаборавни, но дури и нејзините 10 различни облеки, не беа доволни да му вдахне душа на шоуто.

Пери требаше да звучи смешно и интересно, но наместо тоа изгледаше чудно и збунето, поради што доби лавина критики дека е лош водител. Критика што за жал е на место бидејќи пејачката мошне лошо се снајде во улогата на домаќин на наградите.

За разлика од претходните години кога имавме можност да погледнеме низа одлични настапи, шокантни моменти и возбудливи ситуации, овој пат VMA едноставно ја немаа препознатливата искра на која што сме навикнати.



Тејлор Свифт можеби не дојде на церемонијата, но и покај тоа беше тема на вечерта. Таа го промовираше видео записот за „Look What You Made Me Do” за време на шоуто, со што буквално ја фрли Кети Пери во сенка.

Пејачките веќе неколку години не се во добри односи, па многумина се надеваа дека токму VMA наградите ќе бидат вистинското место каде што ќе се закопаат секирите. Сепак, Свифт не им го даде тоа задоволство.



Што се однесува до настапите кои имавме можност да ги погледнеме во текот на вечерта, од поинтересните ги издвојуваме оние на Пинк, која ја доби Мајкл Џексон наградата, и настапот на Кендрик Ламар, кој си замина дома со дури 6 награди.

Lorde предизвика различни реакции кај публиката, поради невообичаената изведба, која за некои беше премногу збунувачка, а за други поинаква, но впечатлива.