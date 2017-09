Showbiz / Музика Нова песна на Sia насловена Rainbow Сиа продолжува да изненадува со нови песни. Овој пат, ја има тематската песна за „My little pony“ – the movie. Во видео записот за песната „Rainbow“ се појавува и добро познатиот лик во видеата на Сиа – Maddie Ziegler. Започнувајќи со „Chandelier“ и „Тhe Greatest “ се гледа дека нивната соработка продолжува понатаму. My little pony“ – the movie излегува на 6-ти октомври во кината ширум светот.



