Најдобрите фотографии од соларната еклипса

Puts a whole new meaning on 'put a ring on it'! #Eclipse2017 pic.twitter.com/qiaZOgdZ3E — Joseph Gruber (@JosephGruber) August 21, 2017

PHOTO: TOTAL SOLAR ECLIPSE 2017 from Green River Lake, WY. I truly think I had the most beautiful spot in the whole path. More photos soon. pic.twitter.com/jLDBMHJJU4 — Ben Cooper (@LaunchPhoto) August 21, 2017

TEARS OF JOY: Tom Skilling got a little emotional during his cover of the eclipse. We feel you, Tom. @Skilling #SolarEclipse2017 pic.twitter.com/T18DvLw1SG — WGN TV News (@WGNNews) August 21, 2017

Жителите на САД, вчера ја имаа честа да уживаат во соларна еклипса. За жал, ние ја немавме таа видливост, но фанатиците на еклипсите, ни обезбедија добри фотки за и ние да може да ѕирнеме во помраченото сонце.Оние кои успеале во живо да го видат помрачувањето, изјавија дека едноставно нема зборови како да го опишат чувството кое го почувствувале. Било магично, инспиративно и неверојатно добро!Помрачувањето на сонцето било толку добро, што еден водител додека се јавил во живо во вестите, од среќа се расплакал. Веруваме дека сите ја разбираме неговата возбуда.