Принцот Вилијам „опасен“ татица во денс акција

Принцот Вилијам отсекогаш бил посериозниот брат, но тоа не значи дека и тој не знае да се забавува.

ТМZ објави видео од разиграниот принц како танцува во еден ноќен клуб, само неколку часа пред да го пропушти состанокот во Комонвелтот.



Вилијам пиеше пиво и се забавуваше со сопственикот на клубот, Гај Пели и австралиската манекенка, Софи Тејлор. Блиските извори велат дека принцот ја оставил Кејт со децата дома и деновиве решил малку повеќе да се забавува со пријателите.



Daily Mail се пошегува дека танцувањето на принцот изгледа како она на татко повикан на венчавка. Погледнете, па пресудете сами.

Cardboard Foxes in the club with #princewilliam - #royalty #verbier pic.twitter.com/9m5nWFN4hK