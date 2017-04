ВИДЕО: Палавата Аптон како Бритни со ХХL деколте

Бујната Кејт Аптон растури во имитацијата на Бритни Спирс за време на настапот во Lip Sync Battle.

Кејт ја изведе познатата „Hit me Baby One More Time“ но во далеку посмел и провокативен стил.



Ако мислите дека Бритни своевремено беше палава, што ли ќе речете за ова танцување на Аптон? Дури и Криси Тајген остана со подотворена уста.